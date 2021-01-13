يُذكر أن الرئاسة الأرمنية قد سبق أن أكدت، في يناير الجاري، أن الفحوص الطبية كشفت إصابة ساركيسيان - الذي احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة في لندن ثم خضع هناك لعملية جراحية على قدمه - بالفيروس التاجي .. وأضافت أنه في وقت لاحق من يناير جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعت له زوجة الرئيس نونه ساركيسيان إيجابية أيضًا.