نحو 200 ألف شخص سجلوا على منصة تلقى لقاح كورونا بالأردن

كتب محمد جمال

أكد امين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن الدكتور وائل هياجنة، الدور المحورى للصحفيين والإعلاميين في دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتوعية بضرورة اخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (vaccine.jo)، وقال الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن للاعلام دورا هاما ومساندا للأجهزة الرسمية المختلفة، بخاصة وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين بأهمية اللقاحات لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمته في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال بث الرسائل المقنعة والبرامج الإعلامية التوعوية الهادفة في هذا المجال.



وشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح، خلال حملة التطعيم التي ستنطلق الاربعاء، والتزام جميع وسائل الاعلام بالممارسات المهنية في التغطية الصحفية لانطلاق البرنامج وسيره، وأشار الهياجنة، الى أنه سيسمح لوسائل الإعلام المختلفة بالتحدث للمواطنين الراغبين بعد أخذهم اللقاح والاستماع إلى آرائهم، وذلك بعد أخذ الموافقة الشفهية منهم بهذا الشأن بالتنسيق مع الكوادر الطبية في المراكز المعتمدة لأخذ اللقاح.

وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، اعلن عن إرسال 10 آلاف رسالة نصية لمواطنين سجلوا في منصة الحصول على اللقاح، تم خلالها اعلامهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس، مبينا ان عدد المسجلين عبر الموقع بلغ نحو 200 ألف شخص حتى الآن، وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق، 29 مركزا معتمدا في جميع أنحاء المملكة لتلقي لقاح كورونا، هي مستشفى الامير حمزة، مستشفى البشير، مستشفى الجامعة الاردنية، مركز صحي الجبيهة الشامل، مدينة الحسين الطبية، مستشفى الملكة علياء العسكري، ومركز صحي القويسمة الشامل.



كما تم اعتماد كل من مركز صحي جرش الشامل، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي/ اربد، مستشفى الامير راشد العسكرى/ اربد، عيادة التطعيم، مديرية الشؤون الصحية- اربد، مركز صحي الرمثا الغربي – اربد، مستشفى الاميرة هيا العسكري- عجلون، مركز صحي عجلون الشامل، مستشفى الرويشد – المفرق، مستشفى الملك طلال العسكري- المفرق، مركز الامراض الصدرية، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، ومستشفى الامير هاشم العسكرى- الزرقاء، مديرية الشؤون الصحية- الزرقاء، ومستشفى الامير فيصل الحكومي – الزرقاء.



واعتمدت كذلك مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة، مستشفى الامير زيد العسكري بالطفيلة، مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري بمحافظة العقبة، مديرية الشؤون الصحية بالعقبة، مركز صحي معان الشامل، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء/ الموقع الجديد، مركز صحي المزار الجنوبي بالكرك، ومستشفى الامير علي بن الحسين العسكري بالكرك.