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نانسى بيلوسى عن اقتحام الكونجرس: ترامب حرض على التمرد المسلح ضد بلدنا

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:10 م
نانسى بيلوسى عن اقتحام الكونجرس: ترامب حرض على التمرد المسلح ضد بلدنا اقتحام الكونجرس الأمريكي
كتبت: نهال أبو السعود

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وصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطي يوم 6 يناير، عندما اقتحم حشد عنيف مبنى الكابيتول بأنه "يوم نارى" وهى نفس الوصف الذى استخدمه جورج دبليو بوش نفس العبارة لوصف هجمات 11 سبتمبر.

وقالت: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد المسلح ضد بلدنا".

جادلت بيلوسي بأن مساءلة الرئيس كانت ضرورة حيوية، لكنها قالت عن الحاجة إلى عزل الرئيس من منصبه: "إنها تحطم قلبي. يجب أن يكسر قلبك. يجب أن يكسر كل قلوبنا"، وقالت المتحدثة إنها وقفت أمام الغرفة اليوم بصفتها "ضابطة دستور". قالت بيلوسى: "ابحثوا في أرواحكم ، هل حرب الرئيس على الديمقراطية تتماشى مع الدستور؟".

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، أن الرئيس ترامب حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل، مضيفة أن ترامب يعد خطرا واضحا ولا بد أن يسائله مجلس الشيوخ ويدينه.


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