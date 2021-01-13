نانسى بيلوسى تقدم هدية ورسالة شكر "مباشرة" لقوات الحرس الوطنى خارج الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

توجهت رئيسة مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى نانسى بيلوسى إلى خارج مبنى الكابيتول لشكر قوات الحرس الوطنى المنتشرة هناك فى أعقاب أعمال الشغب التى وقعت الأسبوع الماضى وقبل تنصيب بايدن خلال أسبوع واحد وقدمت لهم عملتها التذكارية كتقدير لمجهوداتهم، وفقا لشبكة ايه بى سى.

تم إغلاق مبنى الكابيتول للجولات لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، باستثناء هجوم الأربعاء الماضى، هذه واحدة من المرات القليلة التي التقط فيها الزوار صورًا داخل المبنى أثناء الوباء، ومع وصول المشرعين إلى الكابيتول قبل بدء مجلس النواب فى النظر فى محاكمة ترامب الثانية، استقبلهم وجود مكثف للحرس الوطنى داخل المبنى وخارجه.

أكدت جين كامبل، الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية الكابيتول التاريخية فى الولايات المتحدة، لـ ABC News أن القوات لم يتم إيواءها في مبنى الكابيتول منذ الحرب الأهلية - عندما كان مبنى Rotunda لا يزال قيد الإنشاء، وتم استخدام الفضاء فى الهواء الطلق كمستشفى ميدانى.

قال مسؤول دفاعى إن أعضاء الحرس الوطنى الذين شوهدوا نائمين فى مبنى الكابيتول هم فى فترات راحة وأشار إلى أنه ليس من غير المألوف في عمليات الانتشار المحلية أو الخارجية رؤية الأعضاء يأخذون فترات راحة بين نوبات طويلة.

يوجد حاليًا 6600 عضو من الحرس الوطنى فى واشنطن العاصمة مع استمرار تدفق المزيد. قال مسؤول دفاعى بعد ظهر الأربعاء أن الحرس الوطنى مفوض الآن بوجود ما يصل إلى 20000 من رجال الحرس الوطنى فى واشنطن لتدشين الأمن، وقد يكون معظمهم فى المدينة بحلول نهاية هذا الأسبوع.