اليوم السابع
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نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس يعارض إقالة ترامب بالتعديل الـ25 من الدستور

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:09 ص
نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس يعارض إقالة ترامب بالتعديل الـ25 من الدستور مايك بنس
رويترز

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بنس "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

 


مايك بنس

ترامب

محاكمة ترامب

عزل ترامب

أمريكا

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