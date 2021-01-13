اليوم السابع
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"مياه طنطا" تناشد المستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم بسبب انقطاع المياه 12 ساعة

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:33 م
"مياه طنطا" تناشد المستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم بسبب انقطاع المياه 12 ساعة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عن ضعف وانقطاع المياه عن مدينه طنطا (حى أول، حى ثان)، وذلك اليوم الاربعاء الموافق 13/01/2021 من الساعة 7مساء حتى الساعه ال7 من صباح غدٍ الخميس الموافق 14/01/2021، وذلك لقيام الشركة بإنهاء أعمال ربط خطوط الطرد محطتى رفع الصرف الصحى كفر عصام ولطرس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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