"مياه طنطا" تناشد المستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم بسبب انقطاع المياه 12 ساعة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عن ضعف وانقطاع المياه عن مدينه طنطا (حى أول، حى ثان)، وذلك اليوم الاربعاء الموافق 13/01/2021 من الساعة 7مساء حتى الساعه ال7 من صباح غدٍ الخميس الموافق 14/01/2021، وذلك لقيام الشركة بإنهاء أعمال ربط خطوط الطرد محطتى رفع الصرف الصحى كفر عصام ولطرس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.