اليوم السابع
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"مياه الشرقية" تكشف موعد تشغيل محطة صرف قرية أنشاص البصل

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:00 ص
"مياه الشرقية" تكشف موعد تشغيل محطة صرف قرية أنشاص البصل القابضة للمياه - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

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في استجابة لما نشرة اليوم السابع تحت عنوان "شكوى من انتشار مياه الصرف الصحى بقرية أنشاص البصل فى الشرقية" بخصوص انتشار مياه الصرف الصحي بالقرية.

وأرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب ردًا قالت فيه: "إيماء إلى ما نشره اليوم السابع نحيط علما بأنه جار تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية أنشاص البصل – شرقية ضمن برتوكول مشروع صرف صحى قرية دنوهيا بالشرقية مقرر تشغيل المشروع في 30/12/2021.

كان القارئ صلاح فؤاد من قرية أنشاص البصل، التابعة لمحافظة الشرقية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص انتشار مياه الصرف الصحي بالقرية.

وقال القارئ: "نعانى نحن أهالى قرية أنشاص البصل التابعة لمحافظة الشرقية، من الإهمال الذى تعرضت له القرية خلال السنوات الماضية، حيث أصبح الصرف الصحى يغرق جميع المنازل والشوارع بالقرية وأصبحت شبه عائمة على مياه الصرف الصحى، دون تدخل أحد من المسئولين بالرغم من تحرير مئات الشكاوى، إضافة إلى عدم وجود وحدة صحية داخل القرية".

وناشد القارئ المسئولين بسرعة شفط مياه حافظا على صحة المواطنين.


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