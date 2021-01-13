موقع سيراكوز الأمريكي: جون كاتكو أول نائب جمهوري يعبر عن دعمه لمحاكمة ترامب في الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أكد موقع سيراكوز الأمريكى الإخباري، أن النائب الجمهوري جون كاتكو يقول إنه سيصوت لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتحريضه على أعمال عنف في الكونجرس.

وقال موقع سيراكوز الإخباري، إن جون كاتكو أول نائب جمهوري يعبر عن دعمه لمحاكمة الرئيس ترامب في الكونجرس.

وفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أكد أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ارتكب مخالفات تستوجب المحاكمة، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ إنه سعيد بالإجراءات التي سيقدم عليها الديمقراطيون في الكونجرس.

وقال ميتش ماكونيل إنه يعتقد أن إجراءات المحاكمة في الكونغرس ستسهل إخراج دونالد ترامب من الحزب الجمهوري.