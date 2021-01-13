اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 07:30 ص
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقارب 16 ألفا

الأربعاء، 13 يناير 2021 07:00 ص
موريتانيا تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقارب 16 ألفا موريتانيا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بكورونا في عموم البلاد بلغ 15 ألفا و707 حالات، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 392 حالة وفاة.


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