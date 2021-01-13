منوعات غنائية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا الإسكندرية، برئاسة دكتور مجدى صابر في الثامنة مساء غدا الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة يتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي .

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان، إلى أن الفاصل الأول يبدأب موسيقى ليالى المنصورة للفنان الراحل عطية شرارة وأداء الفنانة دعاء رجب، يافايتنى فى حيرة مشغول البال أداء الفنان حسام كمال، دوبنا حبايبنا، أداء الفنانة نعمة عصمت، بهية أداء الفنان أحمد رجب، العيون السود، أداء الفنانة آلاء أيوب.

وبالفاصل الثانى من الحفل يقدم الفنان أمير الرفاعى الحلوة داير شباكها، اشهدوا.. ليلة امبارح، عينى بترف أداء الفنان كريم زيدان، وتختتم الفنانة مروة حمدى الحفل بمجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.