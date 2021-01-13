اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع 15 وإصابة 917 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:14 م
مصرع 15 وإصابة 917 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع حادث تصادم - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 917 آخرون بجروح فى 864 حادثا مروريا في الجزائر خلال الفترة من 3–9 يناير الجارى، وبحسب حصيلة للحماية المدنية الجزائرية أعلنتها اليوم الأربعاء فإن أكبر حصيلة للضحايا كانت بولاية تلمسان (شمال غرب) بوفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء 15 حادثا مروريا.


وأوضحت أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 838 تدخلا لإخماد 532 حريقا مختلفا بالإضافة إلى 405 عمليات توعية للمواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، كما نفذت الحماية المدنية 350 عملية تعقيم عامة شملت منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.


حادث تصادم

الجزائر

أخبار الجزائر

تلمسان

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