اليوم السابع
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"مشروعك" يمول شباب البحيرة بمليار و805 ملايين جنيه ويوفر 57 ألف فرصة عمل

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:10 م
"مشروعك" يمول شباب البحيرة بمليار و805 ملايين جنيه ويوفر 57 ألف فرصة عمل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قال اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، إن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت مليارا و805 ملايين جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وذلك لتمويل 20 ألفا و875 مشروعاً استثماريا متنوعا ( تجارى - صناعى - زراعى - خدمى) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 57 ألفا و385 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن المشروع  يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى. 

يأتى ذلك فى إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد المحاسب أكرم مكرم  - المدير التنفيذى لـ"مشروعك"، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعاية ، 8% للمشروعات التجارية ، 16% للمشروعات الزراعية ؛ وذلك وفقاً لسياسات البنك الإتمانية.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.

 

 


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