مستثمر إماراتى لرويترز: سعيد بشراكة ترامب ونتطلع لتوسيع علاقتنا التجارية

رويترز

قال الشريك التجارى لدونالد ترامب فى دبى اليوم الأربعاء إنه مهتم بتوسيع نطاق علاقتهما التجارية، وذلك بالرغم من تداعيات اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني لرويترز "علاقتنا مع منظمة ترامب، وبخاصة مع إريك ترامب (نجل ترامب والمسؤول التنفيذي بالمنظمة) وفريقه، رائعة، وليست لدينا أي نية لوقف تلك العلاقة أو تغييرها".

تملك شركة التطوير العقاري داماك ملعب الجولف الوحيد الذي يحمل اسم ترامب في الشرق الأوسط، والذي افتتح في 2017 وتديره منظمة ترامب.

وقال سجواني إنه "سعيد جدا جدا" بالعلاقة مع ترامب وسيسعده العمل معه في أي مشروعات ملاعب جولف بأنحاء العالم.

وقال سجواني "ننأى دائما بأنفسنا عن السياسة ولا نتدخل فيها وليست لدينا أي وجهة نظر حيال أي مسألة سياسية. نحن مؤسسة تجارية ومنظمته أفادتنا".