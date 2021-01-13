مسؤول أمريكى: إسرائيل قصفت مخازن فى سوريا تشمل مكونات نووية إيرانية

كتب سمير حسنى

قال مسؤول أمريكى لوكالة أسوشيتد برس، إن قصف إسرائيل لدير الزور فى سوريا، استهدف مخازن بها مكونات تدعم برنامج إيران النووى، فى حين ذكرت معلومات استخباراتية غربية أن غارات إسرائيل على دير الزور هى الأوسع خلال أشهر.

وشنت إسرائيل غارات على مواقع ميليشيات إيران فى دير الزور بسوريا، تسببت فى مقتل 40 شخصا على الأقل.

كانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت فجر اليوم، إن إسرائيل شنت عدوانا على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا.