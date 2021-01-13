مسؤول أمريكى: إسرائيل قصفت مخازن فى سوريا تشمل مكونات نووية إيرانية

قال مسؤول أمريكى لوكالة أسوشيتد برس، إن قصف إسرائيل لدير الزور فى سوريا، استهدف مخازن بها مكونات تدعم برنامج إيران النووى، فى حين ذكرت معلومات استخباراتية غربية أن غارات إسرائيل على دير الزور هى الأوسع خلال أشهر.
وشنت إسرائيل غارات على مواقع ميليشيات إيران فى دير الزور بسوريا، تسببت فى مقتل 40 شخصا على الأقل.
كانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت فجر اليوم، إن إسرائيل شنت عدوانا على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا.
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن غارات جوية استهدفت مواقع للحرس الثورى الإيرانى فى البوكمال بمحافظة دير الزور السورية.
وكان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق - عن مقتل 14 مسلحا موليا لإيران، جراء ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التى يرجح أنها "إسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات على مواقع المليشيات الموالية لإيران في ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية فى ريف دير الزور الشرقى".
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