مدينة نيويورك تنهى عقودها مع مؤسسة ترامب

رويترز

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك اليوم الأربعاء إن المدينة ستنهي عقودها مع مؤسسة ترامب.

وتحقق هذه العقود أرباحا صافية للمؤسسة تبلغ 17 مليون دولار سنويا. ويأتي ذلك بعد تحريض الرئيس الأمريكي للحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس.