اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 04:31 م
خالد صلاح
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مدينة نيويورك تنهى عقودها مع مؤسسة ترامب

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:13 م
مدينة نيويورك تنهى عقودها مع مؤسسة ترامب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو
رويترز

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قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك اليوم الأربعاء إن المدينة ستنهي عقودها مع مؤسسة ترامب.

وتحقق هذه العقود أرباحا صافية للمؤسسة تبلغ 17 مليون دولار سنويا. ويأتي ذلك بعد تحريض الرئيس الأمريكي للحشود التي اقتحمت مبنى الكونجرس.

 

 


نيويورك

بيل دى بلاسيو

مؤسسة ترامب

دونالد ترامب

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