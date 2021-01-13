مدينة أسوان فى أبهى صورها قبل احتفالها بالعيد القومى.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، فيديو لأعمال التطوير الجارية بواجهة مدينة أسوان السياحية، فى إطار الاستعداد للاحتفال بعيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى فى 15 يناير من كل عام.

وشهدت مدينة أسوان، أعمال تطوير وتجميل لواجهة المدينة تتمثل فى ميدان المحطة وحديقة درة النيل "بلازا أسوان" والسوق السياحى، وإضفاء اللمسات الفنية والجمالية على هذه الأماكن وإضاءتها بالألوان الرائعة خلال المساء.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروعات التطوير والتجميل هذه ستساهم في إظهار الواجهة الحضارية لمدينة أسوان بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضاً الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد، مضيفاً أن ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائماً في أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.