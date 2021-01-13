مدير مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بالهنادى بالأقصر يتفقد التجهيزات النهائية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، زيارة لوفد الشركة المشرفة على مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات بقرية الهنادى التابعة لمركز ومدينة إسنا، حيث قاد الزيارة مدير المشروع ( mr . pam remwi )، برفقة كل من المهندس محمد كريم مدير محطات شبكات إسنا، والمهندس على عبدالرحمن مدير محطة إسنا، والمهندس عبدالحكيم سلطان مدير عام محطات إسنا، ونائب رئيس المدينة عبدالرحيم طايع.

وتم خلال الجولة تفقد مكان المشروع على أرض الواقع فى أرض الهنادى التابع مجلس قروى الدير، ثم توجهوا إلى محطة الحميدات الكهربائية لمعرفة قدرة المحطة ودراسة التغذية من المحطة فى بداية المشروع، ثم تفقدوا محطة محولات إسنا الرئيسية للتنسيق معها لمعرفة الإحداثيات وتم التنسيق مع عبدالرحيم طايع نائب رئيس مجلس المدينة لإزالة أى عقبات تواجة المشروع.

وخلال الزيارة طلب مدير المشروع ( mr . pam remwi )، معرفة كافة التفاصيل اللازمة لخدمة المشروع بشكل أفضل مع بدء العمل، حيث أنه طلب معرفة تواجد المياه العذبة للعمل ودعم العاملين بالمشروع، بجانب تجهيز كوبرى القرية بشكل أفضل ليتحمل المعدات، بجانب شبكات الإنترنت والصرف الصحى وقدرات الكهرباء بالمنطقة المحيطة بالمشروع.

وتتواصل بمدينة إسنا أعمال التجهيز لبدء العمل فى إنشاءات أول محطة توليد كهرباء حرارية بالأقصر، وذلك عبر القيام بأعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها، حيث تم العمل فى المجصات فى موقع محطة محولات الكهرباء البخارية بالماء لقرية الهنادى، وكذلك دراسة تقييم الأثر البيئى الذى يقوم عليه الزراعة والهواء والمكان والتربة والأجسام والحشرات والنباتات وغيرها من الطبيعة البيئية على هذه الأرض لطبيعة ملائمة المكان للمشروع، وقام وفد بمعرفة كل من المهندس محسن أحمد من هيئة البيئة، والمهندس محمد كريم مدير محطات محولات إسنا، بالبدء فى أعمال دراسة تقييم البيئة عبر هذه اللجنة من وزارة البيئة، وجاء ذلك بعد فترة من توقف العمل لظروف أزمة فيروس كورونا، حيث زار وفد من وزارة البيئة، خلال الفترة الماضية مقر أول محطة توليد كهرباء حرارية بمحافظة الأقصر، للقيام بأعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها، حيث التقوا بعدد من العمد وكبار وأهالى قريتى الحميدات والهنادى بمدينة إسنا، وبحثوا معهم مطالبهم من المسئولين قبيل بدء العمل رسمياً بالمحطة وكيفية الاستفادة الأمثل من أهالى البيئة القريبة من المحطة فى الإنشاءات والتشغيل والتوظيف وخلافه.



جولة الوفد لمتابعة التجهيزات الخاصة للمشروع