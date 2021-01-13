مدير الطرق بالأقصر يتفقد رصف طريق جزيرة راجح بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار محافظ الأقصر للمشروعات، جولة فى مدينة إسنا لمتابعة العمل فى المشروعات القومية لرصف الطرق بالقرى المختلفة، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك برفقة إبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا.

وتم خلال الجولة التأكيد على ضرورة الإهتمام بمستوى الخدمات العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالقري، حيث قامت المهندسه صباح منصور نائب مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق بالأقصر، والمحاسب عبد النعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير، والمهندس هشام سليم مهندس الطرق، بالمرور على طريق جزيرة راجح وذلك لرصف الطريق والمرور على طريق حاجر كومير الجاري الرصف بها المؤدي إلى عزبه الكباني وجبانة المسلمين لأهالي ترعة ناصر.

وفى نفس السياق تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة، برفقة صالح غانم رئيس قرية النجوع بحرى، والمهندس فهمى عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وبناء على تعليمات ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، وقالت نائب رئيس مدينة إسنا، إن المشروع تم إنشاؤه لسد احتياجات 17 ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا بتكلفة تقدر 260 مليون جنيه، حيث بدأ المشروع فى يناير 20 وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.

وكان قد قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس صبري مدير الادارة الهندسية، والمهندسة فاتن مدير المشروعات بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق، وخلال الجولة تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضاً المسافة ما بين كوبري القنطرة حتى كوبري نجع الشيخ فضيل، كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.



جولة لمتابعة رصف طريق جزيرة راجح بمدينة إسنا



قيادات المحافظة خلال متابعة رصف طريق جزيرة راجح بمدينة إسنا