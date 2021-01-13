اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية يتمنى الشفاء للرئيس البرتغالى بعد إصابته بكورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:31 م
مدير الصحة العالمية يتمنى الشفاء للرئيس البرتغالى بعد إصابته بكورونا مدير الصحة العالمية
كتبت - هند المغربي

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نشر مدير الصحة العالمية اﻟدﻛﺗور. ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم جﻳﺑرﻳﺳوس، تدوينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال من خلالها: "من المحزن أن نسمع أن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا قد أثبت أنه إيجابى لكوفيد-19 أتمنى له الشفاء السريع والسهل".

نشرت الرئاسة البرتغالية بيانا تؤكد إيجابية اختبارات رئيس الجمهورية ولكن بدون أعراض، وأضاف بيان الرئاسة البرتغالية، بعد أن كان اختبار رئيس الجمهورية سلبيًا أمس، وأشارت أن اختبار PCR إيجابيًا.

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وأبلغ رئيس الجمهورية، الذي لم تظهر عليه أعراض المرض، رئيس مجلس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، وأثناء عمله فى بيليم، مكث هناك وسيكون في عزلة وقائية في المنطقة السكنية، وألغى جدول الأعمال كاملا للأيام القليلة المقبلة، بدءا بجلسة مع الخبراء في إنفارميد، وجلسة الاستماع للأحزاب السياسية المقررة غدا.

 

 

 


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