محمد مشالى يعود للحياة من جديد.. لقاء مع صناع مشروع طبيب الغلابة.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن فريق "من الباب"، قيامهم بتجسيد شخصية الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة" بعد أن اختصتهم أسرته بسيرته الذاتية وقصة كفاحه.

وأشار الفريق إلى أنه تم انتهاء من تصوير فيلم يجسد حياة طبيب الغلابة سيتم الإعلان عن البرومو فى الفترة المقبلة.

ويجسد الفيلم حياة طبيب الغلابة بدءا من الطفولة وكيف نشأ حتى التحاقه بكلية الطب ثم العمل فى المجال الطبى وقصة كفاحه وحبه لعمل الخير.

يذكر أن حالة من الحزن الكبير خيمت على المصريين بعد رحيل الدكتور محمد مشالى المعروف بطبيب الغلابة عن عمر ناهز 76 عامًا، ووصل صدى تلك الحالة إلى كافة البلاد العربية نظرًا للسيرة الطيبة للراحل، الذى وهب نفسه لعلاج الفقراء والمحتاجين وكان زاهدًا فى كل شىء حوله.