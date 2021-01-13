محمد بن راشد ينعى الأمير خالد بن عبدالله: صديق ورفيق حياة فى حب الخيل

كتب محمد سعودي

نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "عزائي الشخصي لأسرة آل سعود.. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.. صديق ورفيق حياة في حب الخيل.. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نعى الديوان الملكى السعودى، الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه غد الخميس".

الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (1937)، أمير سعودي، ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.