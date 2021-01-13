محاكمة تاريخية لزعماء المافيا.. إيطاليا تحاكم 355 شخصا من عصابة "ندرانجيتا"

كتبت - فاطمة شوقى

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، إن إيطاليا بدأت محاكمة أكثر من 355 من أعضاء عصابة مافيا ندرانجيتا، اليوم الأربعاء، فى محاكمة تاريخية نظرا لحجمها وأهميتها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في المجموع سيكون هناك 355 من رجال العصابات والسياسيين ورجال الأعمال الذين سيجلسون على منصة محكمة فيبو فالنتيا، متهمين بالانتماء إلى هذه المنظمة الإجرامية أو التعاون معها، كما سيتم اختيار 88 شخصًا آخرين فى محاكمة آخرى فى 27 يناير.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اعتقال كل هؤلاء الأشخاص أو توجيه تهم إليهم في إطار عملية أطلقت عليها السلطات الإيطالية ريناسثيتا سكوت "Rinascita-Scott"، التي وجهها المدعي العام في كاتانزارو، نيكولا جراتيري، والتى كانت فى عام 2019 ، ضد مافيا فى كالابريا في إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وسويسرا.

وأوضحت الصحيفة، أن على المتهمين من عصابة المافيا الإيطالية، الرد على تهم مثل الانتماء إلى عصابة مافيا، والقتل، ومحاولة القتل، والابتزاز، والحيازة غير القانونية للأسلحة والمتفجرات، واستغلال النفوذ، والفساد، وإساءة استخدام السلطة، والاتجار بالمخدرات.

ومن أجل هذه المحاكمة ، كان من الضروري بناء "غرفة محصنة" في منطقة صناعية في لاميزا تيرمى Lamezia Terme تسمح بإجراء المحاكمة بأمان واستضافة مئات الأشخاص الذين سيحضرون، بالإضافة إلى 355 متهمًا ، مع محاميهم، سيمر ما مجموعه 913 شاهدًا ممن انتهكوا قانون الصمت "أوميرتا" للتنديد بالانتهاكات والجرائم المزعومة التي كانوا ضحايا لها.