محافظ كفر الشيخ يشيد بمزرعة سمكية لشاب ويوجه بتبنى الفكرة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مزرعة سمكية أقامها شاب من مدينة قلين، بنظام تدوير المياه، ضمن المشروعات الشبابية التى يحبذ المحافظ زيارتها والإشادة بها لتعميم التجربة، ليقيم الشباب مشروعات مماثلة لها، من خلال قروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واستمع محافظ كفر الشيخ، ونائبه، لشرح علاء محمود العقدة، صاحب المزرعة، وأكد أنها تتكون من معدات وفلاتر مرتبطة ببعضها البعض، ويتم تدوير المياه ضمن دائرة مغلقة من تلك المعدات والفلاتر، وتم إنشاء المزرعة بأعلى التقنيات المتبعة حالياً فى نظم الاستزراع السمكى، كواحدة من أحدث النماذج فى مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طن أسماك سنوياً من مساحة 350 مترا فقط، بكثافة سمكية تصل إلى 65 كيلو جرام بكل متر مكعب فى السنة الأولى، ومخطط زيادة الكثافة إلى 80 كيلو جرام فى المتر المكعب ، لتصل حجم الإنتاج السنوى لـ31 طن سنوياً.

وأكد علاء العقدة، أن المزرعة تتكون من 10 أحواض بقطر 4 متر، وفلتر أو مرشح ميكانيكى ينقى المياه من فضلات الاسماك ،وفلتر أو مرشح رملى لتنقية المياه من المخلفات الصلبة، وجهاز الأشعة فوق البنفسجية وينقى المياه من البكتريا، وفلاتر بيولوجية، والتى تحول مخلفات الأسماك الذائبة لأقل ضررا، بالإضافة إلى محولات أكسجين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنها تجربة علمية مبهرة لذا صممنا على التواجد سواء المحافظة أو أساتذة الجامعة، والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات، ومشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، وطلاب وطالبات التعليم الفني، للاطلاع على التجربة للاستفادة منها بدلا من إهدار الأراضى، ليتم تحويل زراعة الأسماك فى مساحات واسعة لأحواض قطرها 4 متر، فكل 3 أحواض يمثلون إنتاج فدان، مشيراً إلى أن الشاب تستخدم مياه جوفية، ويستغل اكسجين الجو من خلال مولد، ويضاعف الإنتاج ل 4 أضعاف ما تنتجه المزارع السمكية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تلك التجربة، ستوفر أراضى لزراعتها بدلا من زراعة الأسماك على مساحات شاسعة، وتعطى إنتاج أعلى، بالإضافة لتوفير المياه، وإنتاج مخصبات زراعية للاستفادة منها فى عملية تخصيب الأراضى الزراعية، لزيادة الإنتاج، بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا فى متابعة الأعمال بالمزرعة من خلال أبلكيشن بالمحمول.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنها دورة إنتاجية كاملة من خلالها توفير الأراضى والمياه، وتوفير الأكسجين من خلال مولدات أكسجين التى تولد الأكسجين الصافى عن طريق فصله من الهواء الجوى بنقاوة عالية 95% بدون استخدام أسطوانات الأكسجين، موجها الشباب بالاستفادة من التجربة لإقامتها فى قراهم والمدن، مضيفا أن مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشاب القروض، مشيرا إلى أنه سيمنح تراخيص الأرض، ويمكن إقامة صناعات أخرى منها تعليب الأسماك وصناعتها ونقلها.