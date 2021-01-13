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محافظ كفر الشيخ يسلم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:25 م
محافظ كفر الشيخ يسلم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة.. صور محافظ كفر الشيخ يسلم القروض الحسنة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حفل تسليم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعمرو الشافعي، مدير قطاع بنك القاهرة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 36 شيك قرض للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة 50 مشروعا حرفيا ممولا، وذلك يأتى فى اطار التعاون الصادق والمثمر بين محافظة كفرالشيخ وبنك القاهرة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للمسئولين فى البنك، لما يقومون به من دور هام وحيوى فى خدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، بتقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات لخدمة أبناء المحافظة.

 

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