اليوم السابع
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محافظ قنا يفاجئ العاملين بالمستشفى العام بزيارة تفقدية فجرا.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:03 ص
محافظ قنا يفاجئ العاملين بالمستشفى العام بزيارة تفقدية فجرا.. صور
قنا _ صابر سعيد

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تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا فجر اليوم الأربعاء، مستشفى قنا العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتفقد محافظ قنا أقسام، "الاستقبال- استقبال الجراحة والعظام – الاشعة – العظام – العمليات الجراحية – العناية المركزة للأطفال – الاطفال المبتسرين " الحضانات " – العزل من فيروس كورونا "، مؤكدا علي ضرورة التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالاشتراطات الصحية، وتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية، وارتداء العاملين الكمامات الواقية من الأمراض .

واطمأن المحافظ خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضي، مؤكدا ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة، موصيا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدةً على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال إحلال وتجديد عدد من المستشفيات، وكذلك تدعيم المستشفيات القائمة بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضي.

 

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حديث جانبى للمحافظ مع المسئولين والمواطنين (1)
 

 

حديث جانبى للمحافظ مع المسئولين والمواطنين (3)
 

 

حديث جانبى للمحافظ مع المسئولين والمواطنين (4)
 

 

حديث جانبى للمحافظ مع المسئولين والمواطنين (5)
 

 

حديث جانبى للمحافظ مع المسئولين والمواطنين (6)
 

 

حديث جانبى للمحافظ مع المسئولين والمواطنين (7)
 

 

خلال تفقده لاسرة المستشفى
 

 

محافظ قنا خلال تفقده للمستشفى من الداخل (1)
 

 

محافظ قنا خلال تفقده للمستشفى من الداخل (2)
 

 

محافظ قنا خلال تفقده للمستشفى من الداخل (3)
 

 

محافظ قنا خلال تفقده للمستشفى من الداخل (4)
 

 

محافظ قنا خلال تفقده للمستشفى من الداخل (5)
 

 

محافظ قنا يتفقد مستشفى قنا العام فجرا (1) 
محافظ قنا يتفقد مستشفى قنا العام فجرا (2)
 

 

محافظ قنا يتفقد مستشفى قنا العام فجرا (3)
 

 

محافظ قنا يتفقد مستشفى قنا العام فجرا (4)
 

 

محافظ قنا يتفقد مستشفى قنا العام فجرا (5)
 

 

محافظ قنا يتفقد مستشفى قنا العام فجرا (6) 

 


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