محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة وسيطة لتجميع المخلفات بأبو تشت

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي الأعمال الإنشائية بالمحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بوزارة البيئة، وذلك بحضور قدري الشعيني رئيس مدينة أبو تشت ومحمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا أن المحطة سيتم تنفيذها علي مساحة 4 آلاف متر مربع مخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات في اليوم، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلي مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي لافتا إلى أن المحطة الوسطية دورها استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

وأشار الداودي إلى أن المحافظة تهدف إلي إنشاء 3 محطات وسيطة بمراكز قوص والوقف وفرشوط كما يجري انشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية والمدفن الصحي بقوص على مساحة 25 ألف كم وبتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 5.5 مليون يورو مقدمة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بتمويل من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني kfw وهيئة المعونة السويسرية seco وهيئة التعاون الفني الألماني giz مما يساهم فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية، وتوفير الوقت والجهد وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

وأكد محافظ قنا إن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة ومحافظة قنا لإنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.



محافظ قنا وقيادات المحافظة يتفقدون محطة وسيطة محافظ قنا وقيادات المحافظة يتفقدون محطة وسيطة



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