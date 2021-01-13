محافظ سوهاج يتفقد قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها قرى الظهير الصحراوي بمركزي المراغة وأخميم، للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات بتلك القرى والعمل على وضع الحلول العاجلة لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى من قرى الظهير الصحراوي .

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد قرية "عرابة أبو عزيز الجديدة " بالظهير الصحراوي بمركز المراغة والمقامة على مساحة 500 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليونا و994 ألف جنيه، وتضم 101 منزلا، ثم تفقد قرية " الأحايوة شرق الجديدة " بمركز أخميم على مساحة 510 فدانا بتكلفة إجمالية 26 مليونا و279 ألف جنيه، وتضم 102 منزلا .

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين من ساكني قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم واستمع إلى مطالبهم وشكواهم مؤكدا على دراسة تلك المطالب والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رؤساء الوحدات المحلية لمركزي المراغة وأخميم بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي سكان القريتين وإعداد تقرير مفصل حول المطالب والاحتياجات، تمهيدا لدراستها ووضع الحلول العاجلة لها، ووجه أهالي القريتين الشكر لمحافظ الإقليم على زيارته والاهتمام بمطالبهم والعمل على حلها .

وتمثلت مطالب أهالي قرية " عرابة أبو عزيز " في " علاج مشكلة ضعف مياه الشرب، وتشغيل نقطة الشرطة الموجودة، وتوفير محول كهرباء، وتوسعة المدرسة الابتدائية، وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة "، كما طالب أهالي قرية " الأحايوة شرق " بـ " تمكين بعض الأهالي من استلام الأراضي المخصصة للاستصلاح، وتوفير مصدر دائم للري.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من " حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج ".