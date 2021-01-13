محافظ الوادى الجديد يقرر سحب كافة أراضى مبادرة النخيل من المستثمرين غير الجادين

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع قراراََ بسحب جميع الأراضى المخصصة بمبادرة النخيل وغيرها من المشروعات الزراعية من المستثمرين غير الجادين والذين لم يلتزموا بمعدلات التنفيذ ولم يتخذوا أى خطوات جادة للبدء فى المشروع ما لم تكن هناك أى معوقات إدارية.

وشدد المحافظ علي متابعة الإلتزام بقرار منع زراعة الأرز حفاظاً على المخزون الجوفي مع السماح بزراعة الأرز الجاف علي مياه المصارف بعد الحصول على تصريح من مديرية الرى.

وأشار الزملوط إلى انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز الفرافرة البالغ عددها 25 قرية، ضمن 50 مركزا على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرهم ورفع كفاءتها، موجها بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ بتشديد الرقابة علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، والمتابعة اليومية لأرصدة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين.

كما وجه بتنفيذ مراجعات نهائية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع العناصر المتميزة من الكوادر التعليمية لخدمة طلاب المحافظة.

من ناحية أخرى، أكد الزملوط علي ضرورة ربط خريجي مبادرة "مهنتك مستقبلك " التي تنفذها مديرية القوى العاملة لتدريب الشباب علي المهن الحرفية، بسوق العمل من خلال الإستعانة بهم في المشروعات التي تنفذها المحافظة لإكسابهم الخبرة وإتاحة فرص عمل لهم.