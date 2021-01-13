اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه إدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى إلكترونيا

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:59 م
محافظ المنيا يوجه إدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى إلكترونيا محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيا فقط، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال : الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتساب 01150606783

 

 


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