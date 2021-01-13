محافظ المنيا يتابع تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بأبو قرقاص

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبو قرقاص، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربى وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 3.625 كم من الترعة وتطوير 22 مسقى تخدم زمام حوالى 1500 فدان.

أكد المحافظ أن أعمال التطوير تجرى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والرى للارتقاء بمنظومة الرى والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لرى أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الرى، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

استمع المحافظ إلى مطالب ومشاكل عدد من الفلاحين، ووجه مديريات الرى والزراعة وكذلك الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بحل جميع المعوقات، مشيدا بالمشروع وأهميته فى توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.

وأوضح وكيل وزارة الرى أنه بجانب تطوير المساقى فأنه يجرى أيضا تركيب 3 وحدات رفع وذلك لتغذية نهاية الترعة المتعبة والتى كانت تعانى من قلة وصول مياه الري.