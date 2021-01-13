محافظ الفيوم يؤكد على تطهير وتعقيم وتعبئة أسطوانات الأكسجين الفارغة بالمستشفى العام

فاجأ الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام بزيارة تفقدية ـ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ـ رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل و أعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ، بالمستشفى شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.
وأكد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مشدداً على تعبئة الفارغ من إسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطى مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.
زيارة محافظ الفيوم
مستشفى الفيوم العام
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