محافظ الفيوم يؤكد على تطهير وتعقيم وتعبئة أسطوانات الأكسجين الفارغة بالمستشفى العام

الفيوم رباب الجالي

فاجأ الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مستشفى الفيوم العام بزيارة تفقدية ـ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ـ رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل و أعمال النظافة والتعقيم بالمستشفى، والتأكد من إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ، بالمستشفى شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مشدداً على تعبئة الفارغ من إسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطى مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.



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