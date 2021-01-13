محافظ الغربية يعلن الانتهاء من تأهيل 62 ترعة بطول 4 آلاف كيلو متر

وأشار محافظ الغربية، فى بيان له اليوم،إلى أنه جاري تأهيل 62 ترعة بنطاق المحافظة بطول 239.9 كيلو متر بتكلفة قدرها 872 مليون و350 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة تأهيل الترع سواء بالخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة.

كما أكد دكتور رحمي علي أن عملية التبطين تساهم في ترشيد المياه وكذلك إضافة من 1.5 م إلي 2 متر كاتساع للطريق على جانبيها.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم نقل 5619 طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات بالمحافظة في خلال 5أيام، حيث تم نقل 86طن مخلفات من السنطة و71طن مخلفات من بسيون يوم الجمعة، و430طن مخلفات من طنطا (مصنع دفرة) يوم السبت، و233 طن مخلفات من المحلة الكبرى يوم الأحد، 160طن مخلفات من زفتي و240 طن مخلفات من كفر الزيات يوم الإثنين، 399طن مخلفات من المحلة الكبرى يوم الثلاثاء.

وأوضح محافظ الغربية،فى بيان له،أن هذا الأسطول يتكون من 30 سيارة قلَّاب سعة 20طن، 10سيارات قلَّاب سعة 40 طن و 8سيارات مكبس سعة 40طن)، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأكد رحمي أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنوياً في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.

يُذْكَر أنه تم نقل 4164 طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات من مدن ومراكز الغربية خلال أسبوع العمل الأول للأسطول.