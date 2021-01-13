محافظ الغربية يشكر فريق متطوع لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية

الغربية مصطفى عادل

قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشكر لفريق متطوعى الغربية عقب قيامهم بحملة توعية بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، شملت توزيع 1000 كمامة على المواطنين بشوارع طنطا، موقف طنطا العمومى وديوان عام المحافظة.

كما تم توزيع 2000 مطوية تحتوى على عدد من النصائح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد توعى بأهمية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة، الغسل المستمر للأيدى بالصابون أو الكحول والابتعاد عن أماكن التجمعات مثل الأسواق والمواقف.

وأوضح محافظ الغربية أن هذه الحملة مستمرة بهدف توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض غرامات على الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، الأماكن المغلقة أو ذات التجمعات.

وأكد المحافظ أن ارتداء الكمامة يُعْتَبَر طريقة سهلة للمساعدة فى إبطاء انتشار الفيروس ، مناشداً تكاتف الجميع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على الصحة العامة لجميع المواطنين، متمنياً زوال هذا الوباء عن مصرنا الغالية وعن العالم أجمع.