محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال الرصف بحى ثان طنطا ضمن خطة تطوير العشوائيات

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال الرصف والتطوير بحي ثان طنطا ضمن خطة تطوير العشوائيات.

وقال الدكتور محمود عيسى رئيس الحي في بيان له، إن أعمال الرصف بمراحلها المختلفة تتم بمجموعة من الشوارع في نطاق الحي، حيث تمت أعمال فرد السن بشارع شفيق، وضع طبقة الخرسانة بشارع راغب باشا، تكسير الأرصفة استعداداً للرصف بشارع سيف الدولة وتجهيز شارع عجمي السيد لأعمال الانترلوك.

يُذْكَر أن حي ثان طنطا يقوم بخطة رصف طموحة ضمن أربع خطط هى ( الخطة الإضافية، الخطة الاستثمارية، خطة رد الشي لأصله وخطة تطوير العشوائيات).

من ناحية أخرى تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتهاء هندسة ري طنطا تحت إشراف المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري بالغربية من تأهيل ترعة البروجية بقرية محلة منوف بمركز طنطا بطول 4.650 كم باستخدام الخرسانة المسلحة وأسفلها الرمل المثبت.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جار تأهيل 62 ترعة بنطاق المحافظة بطول 239.9 كيلو متر بتكلفة قدرها 872 مليونا و350 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة تأهيل الترع سواء بالخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة.

كما أكد دكتور رحمي علي أن عملية التبطين تساهم في ترشيد المياه وكذلك إضافة من 1.5 م إلي 2 متر كاتساع للطريق على جانبيها.