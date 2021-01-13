محافظ الشرقية يُتابع تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية لمواجهة انتشار كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة، وكذا جميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ اللازم قانوناً حيال غير الملتزمين، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بتعقيم محيط مسجد المحافظة على القرآن - محيط مبنى العياده - محيط مبنى حماية المستهلك بالصاغة، كما تم المرور على الباعة بسوق الثلاثاء أمس للتأكد من ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، حرصا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال تعقيم وتطهير المنشآت العامة الأماكن التالية :-

ديوان عام مجلس مدينه بلبيس - مبني الوحدة المحلية بالعدلية - مكتب البريد العدليه - مبني الوحده المحليه بالبلاشون - مدرسة البلاشون الثانوية المشتركة - مدرسه البلاشون الابتدائية "المجمع" - مبني الوحدة المحليه شبرا النخله - مبني الوحدة المحلية بانشاص الرمل - الوحدة الصحيه بانشاص الرمل - تطهير ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف - مكتب الضرائب العقارية - مبنى جمعية الهلال الأحمر.

وتستمر الأجهزة التنفيذية يومياً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.



تعقيم المنشآت