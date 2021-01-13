محافظ الشرقية يتفقد أعمال تبطين ترعة الجزيرة السفلى وفروعها بالإبراهيمية

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلى وفروعها بمركز ومدينة الإبراهيمية، بطول 18.5 كم، وبتكلفة مبدئية 60 مليون جنيه، وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية، لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ علي البيئة، وضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

استمع المحافظ، إلي شرح تفصيلي من المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروع تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي بطول 18.5 كم وبتكلفة 60 مليون يشمل ترعة الجزيرة السفلي والترع الفرعية التابعة لها وهي ترعة الجزيرة القديمة وترعة كفر الحاج حسن وترعة وصلة أكراش، وذلك لضمان لتغذية مساحة 10 آلاف فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

وأضاف المهندس المسئول أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعتي الجزيرة السفلي والجزيزة القديمة تشمل أعمال ترابية بقطاع الترعة للوصول لمنسوب التأسيس وأعمال التأهيل والتبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانه عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم، لافتاً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعتي كفر الحاج حسن ووصلة أكراش تشمل تغذية بالرمل المثبت بسمك 20 سم وفوقها طبقة من الخرسانة العادية بسمك 15 سم.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

جانب من أعمال تبطين الترع