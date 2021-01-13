محافظ الدقهلية: مشروع سور حديقة شجر الدر يستهدف زيادة الموارد وخلق فرص عمل

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة، يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة، تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر، ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية، وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة.

وأوضح فى بيان له، أن هذا التطوير للحديقة يأتى فى صالح المواطنين والمترددين عليها، مؤكدا أنها ستظل مفتوحة للمواطنين برسم الدخول المحدد من قبل دون أى زيادة لهذا الرسم، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع على مساحة صغيرة جدا تقدر بنسبة 1.5% من المساحة الكلية للحديقة حيث تقام المحلات على مساحة 750 متر مربع بينما المساحة الكلية للحديقة تبلغ 9 أفدنة بإجمالى 38 ألف متر مربع.

وأضاف أن المشروع لا تأثير له على الاطلاق على الحركة المرورية بالشارع، مشيرا إلى أن عرض الشارع يبلغ 32.5 متر على الطبيعة مما يسمح ببناء عمارات وابراج حتى اقصى ارتفاع وهو 36 مترا إلا أن المحلات الجارى تنفيذها هى دور أرضى وعلوى فقط ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 إلى 19 متر مربع، وأنه سيتم الرجوع بالمحلات الجديدة 2 متر عن خط التنظيم ليكون ممرا أمام المحلات هذا فضلا عن أن عرض الرصيف العام امام شجرة الدر يبلغ 3 متر وفى بعض الأماكن يصل من 6 إلى 9 أمتار.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة ومن خلال استغلال عائدة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم إيرادات الدولة بما يعود بالنفع على مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى إطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.