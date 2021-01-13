محافظ أسيوط يناقش الحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

أسيوط هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعض المقترحات للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة "إدارة ومعالجة" للحفاظ على البيئة من أى انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك فى إطار الاهتمام بالتحسين البيئى والتنموى والمجتمعى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد اللطيف محمد قسم الإنتاج الحيوانى كلية الزراعة بجامعة أسيوط والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة.

وقد تضمن الاجتماع استعراض لعدد من المقترحات والأفكار وإمكانيات بعض المعدات والماكينات المطلوبة فى هذا الشأن.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتقديم الدعم الممكن فى كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين والتصدى للمشاكل التى قد تواجه، لافتًا إلى الدور الهام الذى تقوم به جامعة أسيوط فى القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتى من بينها خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار إلى العمل على تسخير كافة الإمكانيات من أجل نجاح وتطوير فكرة الاستفادة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية ووضع حلول علمية للتصدى لمشكلة حرق بقايا محصول الذرة بمحافظة وقرى أسيوط والتى تسبب ضرراً للمواطنين موجهًا بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التى تم توزيعها بالقرى والمراكز لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أننا نعمل على دراسة ومناقشة عدد من المقترحات التى تعمل على الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية كمخلفات "الذرة" والتى تؤثر على الظروف البيئية والمعيشية والصحية والمجتمعية للمواطنين لافته إلى الاهتمام الذى يوليه محافظ أسيوط بهذا القطاع والتصدى لهذه المشكلة بكافة الطرق الممكنة وطبقاً للإمكانات المتاحة مشيرة إلى أهمية ايجاد حلول وآليات للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة بكافة الطرق الممكنة منها الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة بالتعاون بين جامعة أسيوط متمثلة فى كلية الزراعة ومحافظة أسيوط وجهاز شئون البيئة.