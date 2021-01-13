محافظ أسيوط يضع خطة لتشغيل مشروعى الصرف الصحى بمنفلوط وديروط

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لوضع خطة عاجلة وبحث الاجراءات التى تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل مشروعى صرف صحى منفلوط وديروط بعد تلافى جميع الملاحظات خلال بضعة أشهر.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – التنسيق الكامل بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ووضع خطة زمنية لنهو الملاحظات بالمشروعين، مطالبًا الشركات المنفذة بسرعة تلافى الملاحظات لتسليم المشروعين وتشغيلهما فى أسرع وقت ممكن وتسليمهما إلى شركة مياه الشرب خلال بضعة أشهر حتى يتسنى عمل التجارب والتشغيل بعد تعطل استمر سنين طويلة وأعلن المحافظ عن تقديم كافة سبل الدعم للإسراع فى معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحى بمراكز المحافظة وخاصة مشروعى صرف صحى منفلوط وديروط، لافتًا إلى إنه تفقد المشروعين عدة مرات للوقوف على معدلات التنفيذ ونهو الملاحظات مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا.

واستعرض المهندس ناجح عبد الرحمن مكونات مشروع الصرف الصحى المتكامل بمركز ديروط والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 625 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وبعض القرى والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهو متعطل منذ ما يقرب من 23 عامًا ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائى على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحى بالظهير الصحراوى بمدينة دشلوط كما استعرض مكونات مشروع الصرف الصحى المتكامل بمركز منفلوط بطاقة 38 ألف م3 ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التى أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وبعض القرى بإجمالى عدد مستفيدين 300 ألف نسمة وبدأ العمل فى إنشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم تشغيله حتى الآن ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة إنحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالى 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن.