محافظ أسيوط: إضافة وتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 أشهر

أسيوط - هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع تسهيل الإجراءات للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى، وتحويل بعض المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الزحام على محطات الوقود، تنفيذًا لخطة الدولة فى التوسع بمحطات الغاز الطبيعى، ضمن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد حسن ممثل شركة طاقة للغاز الطبيعى، والمهندس عز الحسينى مدير مبيعات الصعيد بشركة غاز تك ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على أنه سيتم خلال الـ 3 أشهر القادمة إضافة وتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى، منهم 9 محطات جاهزة للعمل بالمرحلة الأولى لمواجهة الإقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعى واستغلال مزايا المبادرة الرئاسية وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد إسماعيل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، واتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى وبحث إمكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعى لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير، معلنًا تقديم كافة التسهيلات، وتذليل العقبات للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى شركات الغاز بضرورة عقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة تشغيل محطات وقود الغاز الطبيعى وتذليل العقبات وسرعة إنهاء الإجراءات بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا، وذلك لمواجهة الإقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعى بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع فى محطات التموين بالغاز الطبيعى وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات الغاز العاملة فى هذا المجال.