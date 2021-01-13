اليوم السابع
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محافظ أسوان: تطوير 34 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 280 مليون جنيه

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:32 م
محافظ أسوان: تطوير 34 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 280 مليون جنيه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، وذلك بحديقة بلازا أسوان، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا، لافتاً إلى أنه بالتوازى جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

 


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