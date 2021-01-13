محافظ أسوان: تطوير 34 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 280 مليون جنيه

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، وذلك بحديقة بلازا أسوان، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا، لافتاً إلى أنه بالتوازى جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.