محافظة البحيرة تستجيب لشكوى انقطاع مياه بقرية الضلعى الأمراء بكفر الدوار

كتب - محمود أحمد عطا - البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ أحمد البشير عبد الغني، من أهالى قرية الضلعي الأمراء بكفر الدوار فى محافظه بالبحيرة، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع من خلال واتس آب الموقع، من انقطاع المياه منذ 5 أيام، مطالبا المسؤلين بالتدخل لحل المشكلة لتوفير المياه لاحتياجاتهم المنزلية والنظافة الشخصية، خاصة فى الوقت الحالى وحاجاتهم لغسل اليدين بشكل مستمر.

من جانبه أكد المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتى أفادت أنه تم مراجعة الضغوط بالمحطة، وتبين أنها في المعدل الطبيعي للضغط، ولا يوجد مشكلة بالضغوط الآن، مع الآخذ في الاعتبار أننا نواجه السدة الشتوية مما تتسبب في ضعف الضغوط أحياناً على أطراف الشبكات مما تسبب ضعف في المياه في أوقات الذروة فقط.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".