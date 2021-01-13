محافظة الإسكندرية تُكذب شائعة إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا اليوم، أكدت فيه أنه لا صحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحى الجمرك، مُؤكدة أن الأعمال التى تتم الآن هى لمشروع الحماية البحرية بطول 850 مترا التى تتم بالمنطقة وتنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تأتى بهدف حماية السور التاريخى للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوات، وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أية أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.

يذكر أن مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بدأت منذ نحو 10 سنوات، وقامت وزارة الرى فى وضع حواجز الأمواج الغاطسة من منطقة المندرة والمنتزة وحتى منطقة نادى السيارات بسيدى بشر، وتم الانتهاء من مشروع منطقة شارع الإقبال وحتى نادى السيارات منذ نحو عامين، وجار حاليا الانتهاء من مشروعات حواجز الأمواج فى منطقة شاطئ السرايا بسيدى بشر وفى منطقة الميناء الشرقى وقلعة قايتباى.