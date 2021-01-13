مجلس مدينة العريش يستعد لسقوط الأمطار بحملة تنظيف لخطوط الصرف

ووجه ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش رؤساء الأحياء والقرى بالمدينة بسرعة التأكد من غرف تصريف الأمطار، والتأكد من الانتهاء من عدم وجود طفح صرف صحى، وعدم وجود ماس بأى أعمدة كهرباء.

كما تم تشكيل غرف عمليات بمناطق الخدمات برئاسة رئيس الحي وتكليف من يلزم معه، كما تم فى سياق الاستعداد لأى موجة شتوية محتملة التنسيق بين رئيس مجلس مدينة العريش، والمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف، بالمشاركة الميدانية لسرعة الانتهاء من تسليك بعض خطوط الصرف الصحي، وإصلاح ما يرد عبر شكاوي المواطنين، والانتهاء من أعمال خدمات الضاحية من خلال الدفع بطاقم عمل مرفق الصرف الصحي برئاسة المهندس ناصر على الشوربجى.