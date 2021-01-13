متحدث باسم ماكونيل: مجلس الشيوخ لن ينعقد هذا الأسبوع فيما يتعلق بمساءلة ترامب

قال متحدث باسم زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى السناتور الجمهورى ميتش ماكونيل في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن ماكونيل لن يستخدم صلاحياته الطارئة لإصدار أمر بانعقاد فورى للمجلس هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بعد أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي وقال القادة الديمقراطيون في المجلس إنهم قد يرفعون ذللك لمجلس الشيوخ في وقت قريب قد يكون الأسبوع الجاري.
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