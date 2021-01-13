متحدث باسم ماكونيل: مجلس الشيوخ لن ينعقد هذا الأسبوع فيما يتعلق بمساءلة ترامب

رويترز

قال متحدث باسم زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى السناتور الجمهورى ميتش ماكونيل في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن ماكونيل لن يستخدم صلاحياته الطارئة لإصدار أمر بانعقاد فورى للمجلس هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على مساءلة الرئيس دونالد ترامب.