ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن القتال ضد تنظيم داعش كان سببا مباشرا ومفتاحا للسلام فى الشرق الأوسط. وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كان القتال ضد داعش مفتاحًا للسلام فى الشرق الأوسط، من السهل أن ننسى أن داعش كان يسيطر على منطقة بحجم ولاية بنسلفانيا عندما توليت المنصب".



بومبيو

ومن جهة أخرى، كشفت تقارير إخبارية أنه بعد يوم واحد فقط من إلغاء مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي المفاجئ لجولة كان من المقرر أن يقوم بها إلى أوروبا خلال هذا الأسبوع، أنه تم استبعاد دعوته للاجتماعات الخارجية الأخيرة له قبل انقضاء فترة توليه لمنصبه.