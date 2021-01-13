لو تحب تجرب فكرة مشروع.. مزرعة سمكية تربح ربع مليون سنويا.. فيديو وصور

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم "اليوم السابع" تغطية خاصة عن مزرعة سمكية نجح صاحبها فى كسب ربع مليون جنيه سنويا، لترصد قصة نجاح مدهشة لأحد شباب كفر الشيخ.

وقال علاء محمود السيد العقدة، صاحب المزرعة السمكية بكفر الشيخ، إنه فكر كثيرا فى مجال يعمل به، ووجد أن خريجى كليات التجارة لا حصر لهم، والوظائف الحكومية غير متوفرة، والعمل فى القطاع الخاص لا يحبذه إلا أن يكون صاحب مشروع، يوفر فرص العمل لغيره، وبرغم صغر سنه، فكر أن يخوض مجال ومهنة تتميز بها محافظة كفر الشيخ، ولحسن حظه استعان بشقيقه المهندس مدحت محمود السيد، مهندس ميكانيكا، كان يعمل بالمملكة العربية السعودية، وفكرا معا فى إقامة مزرعة سمكية بالنظام المغلق "إعادة تدوير المياه"، ومعظم معداتها قائمة على الميكانيكا.

وأضاف علاء العقدة، لــ"اليوم السابع"، "يعتبر استزراع الأسماك فى أنظمة إعادة تدوير المياه المغلقة من أكثر تقنيات الاستزراع السمكى تطوراً، وهى عبارة عن مجموعة من المعدات والفلاتر المرتبطة ببعضها البعض، ويتم تدوير الماء ضمن دائرة مغلقة من تلك المعدات والفلاتر"، موضحا أنه تم إنشاء المزرعة على أعلى التقنيات المتبعة حاليا فى نظم الاستزراع بمدينة قلين.



أسماك إنتاج المزرعة السمكية بقلين

وأكد علاء العقدة، أن المزرعة تتكون من أحواض لتربية الأسماك، وعددها 10 أحواض بقطر 4 أمتار، وفلتر أو مرشح ميكانيكي ينقى المياه من فضلات الأسماك الصلبة حتى 60 ميكرون أوتوماتيكي التنظيف، ومواتير مياه ذات كميات تدوير عالية للمياه تصل إلى 90 متر مكعب / الساعة، وفلتر أو مرشح رملي، لتنقية المياه من المخلفات الصلبة أقل من 60 ميكرون، وفلتر كاشط الدهون "بروتين اسكيمر"، يفصل المخلفات الذائبة فى المياه عن طريق جهاز الأوزون، ويعمل بدوره على تعقيم وقتل البكتريا والفطريات المعدية للأسماك، وجهاز الأشعة فوق البنفسجية والذي يعمل على تنقية المياه من البكتريا الضارة بشكل فورى لحظة مرور المياه عليه.

وأضاف صاحب المشروع، كما يتكون المشروع من الفلاتر البيولوجية والتى تعمل على تحويل مخلفات الأسماك الذائبة مثل الأمونيا الضارة والنيتريت إلى صور أقل ضرر وتأثير على الأسماك مثل النترات والتى تعتبر سماد للنباتات عن طريق بكتريا أزوتية طبيعية موجوده بشكل طبيعى فى الكون تسمى نيتروسيموناس ونيتروبيكتار، وكذلك يعمل الفلتر على طرد ثانى أوكسيد الكربون من المياه كناتج من تنفس الأسماك، ومولدات الأوكسجين حيث تقوم بتوليد الاوكسجين الصافى عن طريق فصله من الهواء الجوى بنقاوة عالية 95% ومن ثم خلط الاوكسجين الصافى مع المياه فى وحدة الخلط (cone) ،بحيث يكون تركيز الأوكسجين الذائب فى المياه 25 ملجرام / لتر بنسبة تشبع 200 الى 300%.

الأحواض السمكية بالمزرعة

وأكد العقدة، تعددت مميزات استعمال النظام المغلق في تربية الأسماك، منها توفير عالي جدا فى استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالنظم التقليدية للاستزراع السمكى لإنتاج نفس كمية الانتاج السنوى، فالفدان التقليدى "4000 متر مكعب مياه " ينتج حوالى طن سنويا والذي نستطيع إنتاجه فى حوض "15 متر مكعب " فقط وفى خلال 4 أشهر فقط، ولا يحتاج إلى مساحات كبيرة لإنشائه مقارنة بنظام الاستزراع التقليدي، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج 24 طن سنويا فى مساحة 350 متر مربع فقط، وإستزراع الأسماك على مدار السنة وذلك لإمكانية التحكم بدرجات الحرارة، ونقاوة المياه التي تتعلق بنمو الأسماك فى أفضل حال، وعدم الحاجة إلى أيدى عاملة كثيرة لإدارتها مقارنة بنظم التربية في الأحواض التقليدية، كمايتميز المشروع بسهولة إدارته وحمايته، ومتابعة ظروف جودة المياه على مدار اليوم من خلال الموبايل وكذلك وجود أنظمة إنذار فى حالة وجود خلل ما أو إنقطاع الكهرباء، ويمكن بواسطة هذا النظام إيصال الأسماك إلى الحجم التسويقي في 4 أشهر فقط، ومستمر خلال العام وكذلك سهولة الوصول إلى المستهلك مباشرة بأسماك طازجة وصحية.