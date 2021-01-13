اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 01:07 م
خالد صلاح
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لجنة طلبات تقنين الأراضى ببنى سويف تقبل تظلمين وتوافق على 37 طلبا

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:33 م
لجنة طلبات تقنين الأراضى ببنى سويف تقبل تظلمين وتوافق على 37 طلبا جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 67 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 70 ملفا ما بين طلبات جديدة وتظلمات، حيث تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها" حتى الآن" إلى 2213طلب تقنين، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1032 عقدا، وجار البت في باقي الطلبات تباع.

 


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