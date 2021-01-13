اليوم السابع
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لجنة بمجلس النواب الأمريكى تقر قواعد النقاش للمساءلة الثانية للرئيس ترامب

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:16 ص
لجنة بمجلس النواب الأمريكى تقر قواعد النقاش للمساءلة الثانية للرئيس ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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أعلنت لجنة بمجلس النواب الأمريكى إقرارها قواعد النقاش للمساءلة الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسيبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بنس "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

 


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مساءلة ترامب

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