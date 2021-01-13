كامالا هاريس وجيل بايدن عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب: يتبقى أسبوع واحد

كتب هيثم سلامة

فى صراع سياسى مشتغل داخل أروقة السياسية الأمريكية، غردت كل من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو باين، والسيدة الأولى جيل بايدن عن اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكى، ومؤكدا أنه يتبقى أسبوع واحد فقط، حيث من المقرر أن يكون في 20 يناير الحالي، حيث كتب كلاهما عبر تويتر:"أسبوع واحد".



كامالا هاريس عير تويتر



جيل بايدن عبر تويتر

وانهالت التعليقات عبر حسابيهما بموقع تويتر، وسط تغريدات من أنصار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حيث كتب أحدهم:" يرجى ممارسة عقد التنصيب عن بعد، لسنا فقط تحت التهديد الوشيك للإرهاب الداخلي المتعصب بل نحن أيضًا في خضم وباء".



أنصار جون بايدن ينفاعلون مع تغريدة كاملا هاريس

وغرد أخر:" 7 أيام حتى تعود أمريكا تحت السيطرة الأمريكية، بصراحة، كنت على يقين من أننا سنصل إلى هذا الحد، أحيي الأبطال الوطنيين الذين قاتلوا الرجل المحرض الذي صوتنا ضده، شكرا لكم".

وكتب أخر، عن أحداث اقتحام الكابيتول :"ساحات الكابيتول بالخارج والداخل.. مسرح جريمة استدعى رئيس الولايات المتحدة هؤلاء الغوغائيين وجمع الغوغاء وأشعل شعلة هذا الهجوم. كل ما تبع ذلك كان من صنعه، ولا شيء من هذا ليحدث لولا الرئيس".

ويرى أخر: "هل أستطيع أن أقول إننى أبكى الآن؟ لقد صُدم الكثير منا بسبب ما فعلته هذه الإدارة، وأنا سعيد جدًا بأن زوجي الراحل لم يعش أبدًا لرؤية هذا".

من جانب أخر، يأتى ذلك بعد أن صوّت مجلس النواب الأمريكي بـ 221 صوتا مقابل 203 لبدء نقاش حول مقالة المساءلة والتحريض على العصيان ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.